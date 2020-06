Koledar teniških turnirjev serije ATP in WTA (tabela)

Ljubljana, 17. junija - Krovni teniški zvezi ATP in WTA sta danes objavili prilagojen koledar za nadaljevanje sezone 2020. Zaradi pandemije novega koronavirusa je prišlo do številnih sprememb, sezoni pa se bosta nadaljevali 3. avgusta v Palermu za ženske in 14. avgusta v Washingtonu za moške.