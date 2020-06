Poročilo: V Evropi se zaradi demografskih sprememb krči delovno sposobno prebivalstvo

Bruselj, 17. junija - Evropska komisija je danes sprejela svoje prvo poročilo o vplivu demografskih sprememb. V njem so predstavljeni glavni dejavniki za demografske spremembe in vpliv teh dolgoročnih sprememb po Evropi. Med drugim ugotavljajo, da se zaradi demografskih sprememb krči delovno sposobno prebivalstvo v Evropi, so sporočili danes v Bruslju.