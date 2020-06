Po novem bo finale EP do 21 let v Ljubljani

Ljubljana, 17. junija - Izvršni odbor Evropske nogometne zveze (Uefa) je danes ob kopici drugih pomembnih odločitev za nadaljevanje sezone spremenil tudi potek evropskega prvenstva do 21 let prihodnje leto. Tekme tega bodo še vedno gostili tudi Maribor, Celje in Ljubljana, a bo slednja po novem tudi gostiteljica finala.