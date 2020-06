Černač s posavskimi župani o aktualnih in prihodnjih projektih

Dobova, 17. junija - Minister za razvoj, strateške projekte in kohezijo Zvonko Černač se je danes srečal z župani posavskih občin. Govorili so o izvajanju projektov v programskem obdobju 2014-2020 in pripravah na novo obdobje 2021-2027. Černač je poudaril, da so dodatna evropska sredstva za okrevanje po koronski krizi nova priložnost, vendar tudi velika odgovornost.