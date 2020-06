Tenis se vrača 3. in 14. avgusta, Roland Garros še teden dni kasneje

Ljubljana, 17. junija - Krovni teniški organizaciji ATP in WTA sta na spletnih straneh objavili prilagojeni koledar sezone, ki naj bi se v ženski konkrenci nadaljevala 3. avgusta s turnirjem v italijanskem Palermu, v moški pa 14. avgusta v Washingtonu. Roland Garros so po pogajanjih pariških organizatorjev in krovnih zvez zamaknili še za en dodatni teden.