V DZ strinjanje o nujnosti vlaganj v prometno infrastrukturo in nestrinjanje glede virov financiranja

Ljubljana, 17. junija - DZ je danes opravil prvo branje predloga zakona o ustanovitvi proračunskega sklada za investicije v prometno infrastrukturo, ki so ga pripravili v SAB. Vsi so se strinjali, da so te investicije in iskanje virov zanje nujne. Medtem ko se vladne stranke ne strinjajo s predlogom glede financiranja sklada, je opozicija predlogu naklonjena.