Letošnji BSF konec avgusta namenjen izzivom po pandemiji covida-19

Ljubljana, 17. junija - Letošnji blejski strateški forum bo potekal 31. avgusta na Bledu, so danes na spletni strani objavili organizatorji. Dogodki na visoki ravni bodo potekali na prizorišču, nekatere razprave pa prek spleta, so zapisali. Jubilejni 15. BSF bo namenjen priložnostim in izzivom v svetu po pandemiji covida-19.