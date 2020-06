2TDK našel še za 40 milijonov evrov prihrankov na projektu drugi tir

Ljubljana, 17. junija - Družba 2TDK je sporočila, da je našla še za 40 milijonov evrov prihrankov pri projektu gradnje drugega železniškega tira Divača-Koper, in sicer pri odlaganju materiala, izkopanega pri gradnji predorov. V celoti so tako prepoznali že za 111,2 milijona evrov prihrankov, kar je skoraj desetina vrednosti projekta, so izpostavili.