SBI TOP sredi tedna z 0,24-odstotnim padcem

Ljubljana, 17. junija - Indeks najpomembnejših podjetij na Ljubljanski borzi SBI TOP se je po ponedeljkovem padcu in torkovi rasti danes spet znižal. Izgubil je 0,24 odstotka in se oblikoval pri 860,07 točke. So se pa v nasprotju s splošnim trendom podražile delnice Krke. Sklenjenih je bilo za skupaj nekaj manj kot tri milijone evrov poslov.