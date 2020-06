Iz lendavske bioplinarne kljub prepovedi odvažali digestat, v potok izpustili sporno tekočino

Lendava, 17. junija - Iz lendavske bioplinarne pri Trimlinih so pred dnevi odvažali sporni digestat, čeprav bi morali po odredbi okoljskega inšpektorata pred slabim mesecem ustaviti vse aktivnosti, v torek pa so iz bioplinarne v potok Kopica spustili sumljivo črno tekočino. Na občini zato zahtevajo ukrepanje pristojnih organov in pregon storilcev.