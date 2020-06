Umik in odpoklic živil znamke Sunny nature

Ljubljana, 17. junija - Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin je bila s strani izvajalca dejavnosti Eurospin Eko obveščena, da zaradi neupoštevanja hladne verige izvaja umik in odpoklic živil blagovne znamke Sunny nature, proizvajalca Zvijezda plus.

Odpoklic se nanaša na hren (330 gramov) z rokom uporabe najmanj do 14. novembra, majonezo v vrečki (85 gramov) z rokom uporabe najmanj do 18. novembra in majonezo (620 gramov) z rokom uporabe najmanj do 18. novembra. Potrošnikom, ki so živilo kupili, svetujejo, naj ga ne zaužijejo. V primeru vračila na mesto nakupa jim bo povrnjena kupnina.