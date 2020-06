Kazuo Ishiguro napovedal svoj prvi roman po Nobelovi nagradi

London, 20. junija - Britanski pisatelj Kazuo Ishiguro bo marca prihodnje leto izdal roman Klara and the Sun (Klara in sonce), ki bo njegov prvi roman po prejemu Nobelove nagrade za literaturo leta 2017. Zgodba romana bo pripovedovala o umetno ustvarjenem bitju Klari, ki si želi najti človeškega lastnika, piše britanski The Guardian.