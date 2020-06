Z evropskimi sredstvi do novih znanj v šolstvu

Ljubljana, 17. junija - Služba vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je izdala odločitev o financiranju razpisa za izpopolnjevanje strokovnih delavcev v višjem strokovnem izobraževanju in izobraževalcev v neformalnih izobraževalnih programih za odrasle od 2020 do 2022. Vrednost razpisa znaša 1,24 milijona evrov, od tega milijon prispeva Evropski socialni sklad.