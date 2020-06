Pri Mladinski knjigi nova slikanica Anje Štefan in Jelke Reichman

Ljubljana, 17. junija - Pri Mladinski knjigi so predstavili novo slikanico ustvarjalnega tandema - besedne umetnice Anje Štefan in mojstrice podob Jelke Reichman - Imam zelene čeveljčke. Izdali so tudi več prevodnih del za otroke: slikanico avtorice Judit Kerr Tiger, ki je prišel na čaj, knjigo Piotra Soche Čebele in roman Daniela Pennaca Ernest in Celestina.