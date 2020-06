Bologna, 17. junija - Srbski nogometni trener Siniša Mihajlović je podaljšal pogodbo z Bologno do leta 2023, so sporočili iz kluba. Enainpetdesetletni Mihajlović je imel veljavno pogodbo z italijansko prvoligaško ekipo do leta 2022, na željo kluba pa jo je podaljšal še za eno sezono.