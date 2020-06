Primorski poletni festival bo ponovno oživil obalne občine

Koper, 17. junija - Letošnji, 27. Primorski poletni festival (PPF), bo potekal od 1. julija do 31. avgusta. Organizatorji so morali program sestaviti z mislijo na omejitve zaradi novega koronavirusa, kljub temu bogat program prinaša gledališke in druge predstave ter aktualne družbene debate, ki bo se bodo vrstile v vseh štirih istrskih občinah.