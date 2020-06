Policija razkrinkala kriminalno združbo vlomilcev v bencinske servise

Kranj, 17. junija - Kriminalisti so s hišnimi preiskavami in prijetjem kriminalne združbe v torek zaključili zahtevno kriminalistično preiskavo večjega števila vlomov v bencinske servise in prodajalne na območju celotne Slovenije. Na območju Kranja, Ljubljane in Maribora so kriminalisti prostost odvzeli šestim osebam, pet so jih pridržali, so sporočili s PU Kranj.