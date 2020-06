Slovenske rokometašice v pričakovanju dunajskega žreba

Dunaj, 18. junija - Avstrijska prestolnica bo danes prizorišče žreba skupin za nastop na letošnjem ženskem rokometnem evropskem prvenstvu, ki bo med 3. in 20. decembrom na Danskem in Norveškem. Slovenska reprezentanca bo dunajski ples kroglic, ki se bo pričel ob 11. uri, pričakala v četrtem bobnu, v njem so tudi Poljska, Češka in Hrvaška.