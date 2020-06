Nogometni navijači po Evropi zahtevajo spremembo nevzdržnega modela

Ljubljana, 17. junija - Evropski nogometni navijači (FSE) so prepričani, da je trenutni nogometni model v koronski krizi "napačen, nepošten in nevzdržen," poroča francoska tiskovna agencija AFP. Navijači so v izjavi za javnost od krovnih zvez zahtevali, da postanejo del pomembnih odločitev v nogometu, v prvi vrsti pri vrnitvi na stadione po pandemiji covida-19.