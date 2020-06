Na hrvaški plaži preplah zaradi mečarice

Zagreb/Šibenik, 17. junija - Kopalce v Primoštenu pri Šibeniku je konec tedna prestrašila plavut velike ribe, ki je plavala v plitvini, saj so najprej pomislili, da gre za morskega psa. Ko so bolje pogledali, so si oddahnili. Šlo je namreč za mečarico, poročajo danes hrvaški mediji. Riba je bila dolga približno dva metra in je nekaj ur plavala ob plaži.