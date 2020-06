Ljubljana, 17. junija - Vaterpolska zveza Slovenije je odpovedala vsa neodigrana tekmovanja v sezoni 2019/20. Za nadaljevanja prvenstva so se odločili v Kranju, Kopru in Kamniku, proti so bili v Ljubljani in Mariboru, na koncu pa predlog igranja končnice ni našel dovolj podpore na zvezi.