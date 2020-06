Belokranjska črna človeška ribica med najbolj ogroženimi vretenčarji na planetu

Črnomelj, 17. junija - Na kmetiji Zupančič ob izviru Jelševniščice pri Črnomlju, ki je znan kot eno od treh do zdaj odkritih belokranjskih nahajališč črne človeške ribice, so danes predstavili novonastali infocenter. Pripravili so tudi strokovno srečanje, na katerem so opozorili, da je črna človeška ribica med najbolj ogroženimi vretenčarji na planetu.