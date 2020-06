Slovenske rokometašice v četrtem jakostnem bobnu

Dunaj, 17. junija - Slovenska ženska rokometna reprezentanca si je po odpovedanih kvalifikacijah zavoljo epidemije novega koronavirusa in na podlagi minulih izidov neposredno izborila nastop na letošnjem evropskem prvenstvu, ki bo med 3. in 20. decembrom na Danskem in Norveškem, četrtkov žreb skupin na Dunaju ob 11. uri pa bo pričakala v četrtem bobnu.