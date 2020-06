V SAB predlagajo krajše prehodno obdobje za uveljavitev višjega odmernega odstotka za pokojnine

Ljubljana, 17. junija - V SAB so pripravili predlog spremembe zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, s katero želijo prehodno obdobje za uveljavitev višjega odstotka za odmero pokojnin s šestih let skrajšati na tri. Tako bi zvišali življenjski standard bodočim upokojencem in zagotovili enakopravno obravnavo pri odmeri pokojnine, so sporočili iz stranke.