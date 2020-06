Razstava Rihard Jakopič pod drobnogledom na ogled tudi ranljivim skupinam

Ljubljana, 18. junija - Opoldan bo pred Moderno galerijo odprtje razstave Rihard Jakopič pod drobnogledom. Iz Moderne galerije so sporočili, da z razstavo čim širši javnosti, tudi ranljivim skupinam, kot so slepi in slabovidni, iz depoja galerije približujejo redko videna in občutena Jakopičeva dela ter z njimi povezane konservatorsko-restavratorske vsebine.