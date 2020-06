Robert De Niro in Cate Blanchett v novem filmu režiserja Jamesa Grayja

Los Angeles, 18. junija - Režiser filma Ad Astra: Pot do zvezd James Gray je k naslednjemu projektu, naslovljenemu Armageddon Time, privabil zvezdnike, kot so Robert De Niro, Oscar Isaac, Donald Sutherland in Anne Hathaway. Že dlje časa pa je znano, da bo eno od vlog zasedla Cate Blanchett. Zgodba filma z avtobiografskimi elementi se bo dogajala v 80. letih v Queensu.