KZS razpis za prijavo ekip podaljšal do 30. junija

Ljubljana, 17. junija - Na zadnji seji v tekmovalni sezoni 2019/20 so člani izvršnega odbora Košarkarske zveze Slovenije (KZS) sprejeli sklep, da se razpis za prijavo članskih ekip za prihodnjo tekmovalno sezono podaljša za teden dni, torej do torka, 30. junija, do 12. ure, so sporočili iz KZS.