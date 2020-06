Bioodpadki velik potencial za krožno gospodarstvo

Koebenhavn, 20. junija - Bioodpadki imajo velik potencial za krožno gospodarstvo. Z več kot tretjinskim deležem so največji del komunalnih odpadkov, velik del je zavržene hrane. Zmanjšanje njihove količine in njihovo recikliranje bi zmanjšalo izpuste toplogrednih plinov, izboljšalo prst in zagotavljalo energijo, ugotavlja Evropska okoljska agencija (EEA).