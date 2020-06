Povečan promet vojaških vozil ter preleti letal in helikopterjev na širšem območju Slovenije

Ljubljana, 18. junija - Danes bo med 7. in 11. uro povečan promet vojaških vozil iz smeri Maribora, Kranja, Ljubljane, Pivke in Ankarana proti Vojašnici Jerneja Molana v Cerkljah ob Krki, so sporočili z ministrstva za obrambo.

Premik vozil Slovenske vojske iz Cerkelj ob Krki nazaj v matične enote je načrtovan v petek med 15. in 19. uro.

Na območju letališča v Cerkljah ob Krki bodo v petek med 12.10 in 12.30 ob koncu vaje Preskok sodelujoča slovenska in zavezniška vojaška letala in helikopterji občasno izvajali nizke prelete, so še sporočili z obrambnega ministrstva.