Ljubljana, 17. junija - Minister za razvoj, strateške projekte in kohezijo Zvonko Černač in brežiški župan Ivan Molan bosta danes ob 14. uri v čebelnjaku Glamping Resort Terme Paradiso na Selski cesti 15b v Dobovi dala izjavo za medije v okviru obiska ministra v Brežicah, so sporočili z občine Brežice.