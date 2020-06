Predsednik Hondurasa zbolel za covidom-19

Tegucigalpa, 17. junija - Predsednik Hondurasa Juan Orlando Hernandez je zbolel za covidom-19 in je v samoizolaciji. Z novim koronavirusom so okuženi tudi njegova soproga Ana Garcia de Hernandez in dva sodelavca, je po poročanju nemške tiskovne agencije dpa sporočil v torek zvečer v videonagovoru.