Sobotna Poletna muzejska noč odpira vrata 61 muzejev in galerij

Maribor, 19. junija - Skupnost muzejev Slovenije letos že 18. organizira prireditev Poletna muzejska noč. V soboto zvečer bo imelo odprta vrata 61 muzejev in galerij, ki bodo organizirali dogodke na 122 prizoriščih v 54 slovenskih krajih. Dogodki so raznovrstni, od vodstev po razstavah do koncertov in delavnic.