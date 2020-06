Menjava članov sveta javne agencije za knjigo pot za razrešitev direktorice?

pripravila Tatjana Zemljič

Ljubljana, 19. junija - Vlada je prejšnji teden razrešila predsednika sveta Javne agencije za knjigo RS (Jak) Slavka Pregla in članico sveta Vesno Horžen ter za nadomestna člana imenovala komparativista Matejo Komel Snoj in Mitjo Čandra. Razrešena naj bi pri izvajanju svojih navodil ravnala pristransko in v nasprotju z načelom dobrega gospodarja, kar sta demantirala.