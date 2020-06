Kitajska izvedla raziskavo o javnih straniščih in nevarnostjo okužbe z novim koronavirusom

Peking/Seattle, 17. junija - Kitajski znanstveniki so opravili raziskavo o javnih straniščih in nevarnostjo okužbe z novim koronavirusom. Rezultate raziskave so objavili v strokovni reviji Physics of Fluids. Proučevali so, kako se majhni delci pri splakovanju stranišča razpršijo po zraku. Ugotovili so, da lahko aerosolne oblake, okužene z virusom, vdihnejo tudi drugi ljudje.