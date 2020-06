Priština/Skopje, 17. junija - S Kosova so v torek poročali o rekordnem številu okužb z novim koronavirusom, saj so v enem dnevu potrdili 141 novih primerov. To je največ okužb v enem dnevu od izbruha epidemije, navaja beograjska tiskovna agencija Beta.