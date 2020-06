Na omizju v Kopru o izzivih in priložnostih gospodarstva po covidu-19

Koper, 17. junija - Epidemija covida-19 je potencirala težave, ki so bile že prisotne, hkrati pa je prinesla spoznanje, da se razmere na trgu lahko čez noč drastično spremenijo, so ugotavljali udeleženci omizja, ki ga je danes v Kopru pripravila Britansko-slovenska gospodarska zbornica. Ob številnih izzivih in prilagoditvah pa je kriza prinesla tudi nove priložnosti.