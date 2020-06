V Mestni hiši razstava Nonument Group o nekdanji Pionirski progi

Ljubljana, 17. junija - Ekipa Nonument Group danes med 19. in 22. uro vabi k ogledu razstave Od nikoder do nikamor, Pionirska proga v Zgodovinskem atriju Mestne hiše. Pionirski progi se je skupina lani poklonila že s performativnim sprehodom po njeni nekdanji trasi, na razstavi pa o pozabljeni mestni železnici razmišljala skozi film, arhiv in prostorsko postavitev.