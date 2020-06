Slalomisti na divjih vodah dokončno ostali brez svetovnega pokala 2020

Ljubljana, 17. junija - Kajakaši in kanuisti na divjih vodah so zaradi pandemije novega koronavirusa dokončno ostali brez tekem svetovnega pokala v letu 2020, je v dogovoru s prireditelji v Pauju in Markklebergu odločila Mednarodna kajakaška zveza. Glavni razlog so ovire pri potovanjih za udeležence, je poročala nemška tiskovna agencija dpa.