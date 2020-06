V Betnavskem gozdu bodo dijaki nameščali gnezdilnice za divje opraševalce

Maribor, 17. junija - Dijaki Lesarske in gozdarske šole Maribor bodo danes dopoldne v Betnavskem gozdu na črpališču pitne vode v sklopu kampanje Sem sprememba nameščali gnezdilnice za doslej prezrte in izumirajoče divje opraševalce. Prav tam in na Vrbanskem platoju ter v številnih šolah v Mariboru so lani zasadili preko 200 medovitih dreves, grmovnic in rastlin.