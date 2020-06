Indija zabeležila rekorden porast števila smrti zaradi covida-19

New Delhi, 17. junija - Indija je zabeležila rekorden porast števila smrti zaradi covida-19, saj so zabeležili več kot 2000 novih smrtnih žrtev. Zaenkrat še ni znano, ali so se zgodile v zadnjih 24 urah oziroma v kolikšni meri gre za spremembe števila na daljši rok. Skupno je v Indiji zaradi covida-19 doslej umrlo 11.903 bolnikov, je danes sporočila indijska vlada.