Barcelona do 20. zmage v domačem prvenstvu

Barcelona, 17. junija - Nogometaši Barcelone so na torkovi večerni tekmi 29. kroga premagali zadnjeuvrščeni Leganes z 2:0 (1:0) in se utrdili na prvem mestu španskega prvenstva. Katalonska zasedba ima ob tekmi več pet točk prednosti pred Realom, za jubilejno 20. zmago v domačem ligaškem tekmovanju pa sta zadela 17-letni Ansu Fati (42.) in Lionel Messi (69./11m).