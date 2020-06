Turčija začela novo zračno operacijo proti Kurdom na severu Iraka

Ankara, 17. junija - Turčija je danes na severu Iraka začela novo zračno operacijo proti Kurdom. "Operacija Tigrov krempelj se je začela. Junaki naših specialnih sil so v Haftaninu," je tvitnilo turško obrambno ministrstvo. Dodali so, da specialce na terenu podpirajo še vojaški helikopterji in brezpilotna letala, na območje pa so jih prepeljali po zraku.