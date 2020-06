Navijači Hajduka s signalno raketo nad nogometaše, Rijeka zdaj druga

Split/Reka, 17. junija - Navijači Hajduka so kljub praznim tribunam poskrbeli za incident na stadionu v Splitu. Potem ko je njihova ekipa proti Varteksu zaostajala že s 3:0 in kasneje 3:1, so v v 63. minuti na igrišče preko tribun stadiona izstrelili signalno raketo. Na koncu so Splitčani izgubili s 3:2 in izgubili drugo mesto na lestvici, kjer je zdaj Rijeka.