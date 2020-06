V Braziliji rekordno število novih okužb z novim koronavirusom v enem dnevu

Sao Paulo, 17. junija - V Braziliji so v torek zabeležili rekordno število novih okužb z novim koronavirusom v enem dnevu. V 24 urah so jih namreč potrdili skoraj 35.000, je sporočilo tamkajšnje ministrstvo za zdravje. Skupaj so zabeležili več kot 923.000 primerov okužbe z novim koronavirusom, s čimer se Brazilija uvršča na drugo mesto na svetu, za ZDA.