Newyorške borze končale v zelenem

New York, 16. junija - Indeksi na newyorških borzah so današnje trgovanje sklenili močno v zelenem. Vlagatelji so pozdravili spodbudne podatke o maloprodaji v ZDA, ki so bili boljši od pričakovanj. To je dalo upanje, da bo gospodarstvo okrevalo hitreje, kot pričakujejo nekateri ekonomisti, je poročala francoska tiskovna agencija AFP.