Pri Pulju v morje vrnili morsko želvo glavato kareto

Zagreb/Pulj, 17. junija - Ob svetovnem dnevu morskih želv so v torek na puljski plaži Ambrela v morje vrnili mlado morsko želvo glavato kareto, ki so jo poškodovano našli pri rtu Kamenjak v Premanturi novembra lani. Okoli pet let stara želva, ki so ji nadeli ime Marvin, je po hudih poškodbah vratu in plavuti okrevala ter se je sedaj vrnila v morske globine.