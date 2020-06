Bayern osmič zaporedoma nemški prvak

Ljubljana, 16. junija - Nogometaši Bayerna so po zmagi 1:0 v gosteh nad Werderjem še osmič zaporedoma in skupno tridesetič postali nemški državni prvaki. Z novimi tremi točkami so si pred drugouvrščeno Borussio Dortmund priborili neulovljivo prednost, ob tekmi več tri kroge pred koncem ta znaša deset točk.