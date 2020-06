V SSO veseli ob imenovanju Paljka in Fink Inzkove v upravni odbor Prešernovega sklada

Ljubljana/Trst, 16. junija - Ena od krovnih organizacij zamejskih Slovencev v Italiji, Svet slovenskih organizacij, je danes za velikim zadovoljstvom sprejela novico, da je državni zbor danes v upravni odbor Prešernovega sklada imenoval tudi Jurija Paljka in Bernardo Fink Inzko. To jemljejo kot veliko potrditev pomena Slovencev v zamejstvu in po svetu za matico.