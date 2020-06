Znani tekmeci Slovencev v kvalifikacijah za rokometno EP 2022

Dunaj, 16. junija - Slovenska moška rokometna reprezentanca je na žrebu na sedežu Evropske rokometne zveze (EHF) na Dunaju dobila tekmece v kvalifikacijah za evropsko prvenstvo na Madžarskem in Slovaškem 2022. Četrtouvrščena izbrana vrsta z letošnjega turnirja na Švedskem, Norveškem in v Avstriji se bo v okviru skupine 5 pomerila z Nizozemsko, Poljsko in Turčijo.