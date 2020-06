Evropske borze zabeležile krepko rast

London/Frankfurt/Pariz, 16. junija - Osrednje evropske borze so današnje trgovanje končale s krepko rastjo. Vlagatelji so namreč pozdravili začetek delovanja programa pomoči realnemu sektorju in odkupovanja podjetniških obveznic v ZDA, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Evro je pridobil, cene nafte pa so neenotne.